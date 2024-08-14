لضمان استمرارية المعروض الغذائي.. "البيئة" تطلق البوابة الرقمية للخضار والفواكه

تهدف الاتفاقية إلى إطلاق منصة إلكترونية تتيح متابعة رحلة المنتج من المزرعة إلى السوق ومنها إلى المستهلك النهائي؛ ما يحقّق أقصى التزام بالمتطلبات الحكومية، وتمكين ودعم السعودة في القطاع، وتطوير البوابة الرقمية التي ستُسهم في تحسين آلية دخول المنتجات الزراعية إلى السوق، من خلال تسجيل المزارعين والمسوّقين مسبقاً، عبر الربط التقني مع بوابة "نما"؛ للحصول على بيانات السجل الزراعي.