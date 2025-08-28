فلكية جدة: رصد بقعة شمسية هائلة في النصف الجنوبي للشمس

وبين أن البقع الشمسية تُعد جُزرًا مغناطيسية مؤقتة على سطح الشمس المعروف بـ”الفوتوسفير” أو "كرة الضوء"، وتبدو مظلمة مقارنة بالمناطق المحيطة بها نتيجة انخفاض حرارتها، وتتكون هذه البقع عندما يتركز الجريان المغناطيسي بشكل يعيق عملية الحمل الحراري، مما يؤدي إلى نشوء مناطق أقل حرارة على سطح الشمس، وغالبًا ما تظهر البقع الشمسية ثنائية القطبية باحتوائها على أقطاب مغناطيسية متعاكسة، وقد تستمر من عدة أيام إلى بضعة أسابيع قبل أن تتلاشى تدريجيًا.