صورة متكاملة بالأرقام.. "العميري": متوقع 10 ملايين معتمر في 1444هـ

وتابع: "شراء البرامج عن طريق محافظ معتمدة من قِبَل بنك الخليج الدولي، أو عن طريق وسائل الدفع الأخرى (فيزا، مستر كارد، مدى، وغيرها) من طرق الدفع الإلكترونية المعتمدة"؛ مشيرًا إلى أن أكثر من 68 شركة نقل للزوار والمعتمرين معتمدة من قِبَل النقابة العامة للسيارات لتقديم خدمة نقل الزوار والمعتمرين بأحدث الموديلات، وهناك أكثر من 1900 مقدم خدمة سكن من فنادق وشقق المصنفة من قِبَل وزارة السياحة والمعتمدة لدى وزارة الحج والعمرة.