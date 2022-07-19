صورة متكاملة بالأرقام.. "العميري": متوقع 10 ملايين معتمر في 1444هـ
تَوقع نائب رئيس اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة هاني بن علي العميري، دخول أكثر من 10 ملايين معتمر خلال عام 1444هـ.
وقال "العميري": "لقد بدأ تفعيل شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين السعودية، وتفعيل وكلاء الخارج من جميع الدول، وعمل الوكيل الافتراضي لجميع الدول لشركات ومؤسسات خدمات المعتمرين، وبداية العمل بنظام "B2B مجموعات وكلاء الخارج"، ونظام "B2C أفراد"، وأكثر من 500 شركة ومؤسسة سعودية مؤهلة تتشرف بتقديم خدمات المعتمرين، مدعمة بكوادر وطنية تتميز كل موسم بتقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين".
وأضاف: "أكثر من 2000 وكيل خارجي مؤهل من جميع دول العالم معتمد من قِبَل وزارة الحج والعمرة، و34 منصة حجوزات إلكترونية محلية وعالمية معتمدة من قِبَل وزارة الحج والعمرة لعرض الباقات والبرامج للمجموعات والأفراد بنظام B2B ونظام B2C.
وتابع: "شراء البرامج عن طريق محافظ معتمدة من قِبَل بنك الخليج الدولي، أو عن طريق وسائل الدفع الأخرى (فيزا، مستر كارد، مدى، وغيرها) من طرق الدفع الإلكترونية المعتمدة"؛ مشيرًا إلى أن أكثر من 68 شركة نقل للزوار والمعتمرين معتمدة من قِبَل النقابة العامة للسيارات لتقديم خدمة نقل الزوار والمعتمرين بأحدث الموديلات، وهناك أكثر من 1900 مقدم خدمة سكن من فنادق وشقق المصنفة من قِبَل وزارة السياحة والمعتمدة لدى وزارة الحج والعمرة.
وأردف: بداية دخول المعتمرين 1/ 1/ 1444هـ، ومن المتوقع دخول أكثر من 10 ملايين معتمر لعام 1444هـ؛ ليحظوا بمتابعة مستمرة من قِبَل وزارة الحج والعمرة".
وختم "العميري": "دور كبير ومهم للجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة الممثل للقطاع الخاص من اتحاد مجلس الغرف السعودي في التنسيق بين قطاع الحج والعمرة والجهات الحكومية، والرفع بالمقترحات والتوصيات ومعالجة المشاكل -لا سمح الله- وتطور كبير جدًّا في التقنية الحديثة لشراء برنامج المعتمر وإصدار تأشيرة الدخول خلال دقائق".