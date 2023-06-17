"الخضيري": منع العمل تحت أشعة الشمس حماية للعامل ولا يؤثر على ساعات العمل

وتابع: "هذه الأيام يشهد شمال الكرة الأرضية أطول نهار وأقصر ليل؛ إذ يصل طول النهار أكثر من 13:40، منها أكثر من 6:50 وقت عمل صباحية حتى الساعة الـ12 ظهرًا، وأكثر من 3:40 مسائية، بما مجموعه أكثر من 10 ساعات. وهذه الساعات أكثر من ساعات العمل المقررة، بمعنى أن قرار منع العمل وقت ذروة أشعة الشمس لا يؤثر على ساعات العمل".