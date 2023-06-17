"الخضيري": منع العمل تحت أشعة الشمس حماية للعامل ولا يؤثر على ساعات العمل

أكد الفلكي والرائي عبدالله الخضيري أن قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس حماية للعامل من ضربة أشعة الشمس والأمراض المصاحبة لها، ولن يؤثر على ساعات العمل بسبب طول النهار هذه الأيام.
وقال "الخضيري": "حظر العمل تحت أشعة الشمس يبدأ من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وارتفاع الشمس الساعة الـ12 ظهرًا يوم 21 يونيو يتراوح من 88 درجة إلى 90 درجة تقريبًا في منطقة مدار السرطان".
وأضاف: "ارتفاع الشمس يوم 21 / 7 يصل إلى 85 درجة، وفي يوم 21 / 8 يصل ارتفاعها إلى 77 درجة وفي يوم 15 / 9 يصل ارتفاعها إلى 68 درجة تقريبًا".
وتابع: "هذه الأيام يشهد شمال الكرة الأرضية أطول نهار وأقصر ليل؛ إذ يصل طول النهار أكثر من 13:40، منها أكثر من 6:50 وقت عمل صباحية حتى الساعة الـ12 ظهرًا، وأكثر من 3:40 مسائية، بما مجموعه أكثر من 10 ساعات. وهذه الساعات أكثر من ساعات العمل المقررة، بمعنى أن قرار منع العمل وقت ذروة أشعة الشمس لا يؤثر على ساعات العمل".
وأردف: "علمًا بأن طول نهار الشتاء أقل من مجموع ساعات العمل الصباحية والمسائية؛ إذ يصل طول النهار في الشتاء تقريبا إلى 10:30".