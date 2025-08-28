وزير الصناعة يقود مباحثات رفيعة المستوى مع كبرى الشركات الأمريكية في كارولينا الشمالية

وناقش الاجتماع جهود المملكة لتمكين التحوّل الصناعي عبر عدة مبادرات؛ منها برنامج مصانع المستقبل، الذي يستهدف أتمتة 4 آلاف منشأة صناعية، مشيرًا إلى النمو المتسارع في عدة قطاعات صناعية واعدة بالمملكة، تشمل قطاع المستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية، الذي من المتوقع أن يصل حجمه إلى (7.5) مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2030، وقطاع الصناعات الكيميائية التحويلية الذي يمثل 8% من الإنتاج العالمي، إذ يتجاوز إنتاجه (100) مليون طن سنويًّا.