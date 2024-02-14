"المشيطي": البنُّ السعودي مصنّفٌ بالأعلى جودة على مستوى العالم

وأكّد أن القطاع الزراعي يحظى باهتمام كبير ودعم سخي من القيادة الرشيدة؛ لما له من قيمة اقتصادية عالية تسهم في تنمية الوطن، وكان لمشاريع البن حظٌّ وافر من هذا الاهتمام والدعم؛ لما يتميز به القطاع الجنوبي الغربي من تنوّع زراعي كبير، خاصة زراعة البن السعودي، وتمّ طرح عدد من المشاريع لإنشاء مصنع إعداد وتجهيز البنّ بمنطقة جازان في محافظة الداير، ومشروع إنشاء مشاتل نموذجية للبنّ في مناطق جازان وعسير والباحة، ومشروع تنفيذ مزارع بديلة نموذجية للبن في عدد من المواقع بمنطقة جازان، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مصنع تجهيز وتجفيف البن بمنطقة الباحة، ومشروع إنشاء مصنع لإعداد وتجهيز البن بمنطقة عسير، ومدينة البن النموذجية في منطقة الباحة.