وكيل "الشؤون الإسلامية" يحث "دعاة السنغال" على العناية بنشر التوحيد

شدد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عواد بن سبتي العنزي، على أن سبب الفلاح والفوز والنجاة مرتهن بتحقيق التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى، قائلًا: إن الداعية الذي لا يهتم بالتوحيد والدعوة إليه، مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم.