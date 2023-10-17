"يلو" تهيئ فروعها لتقديم خدمات شحن السيارات الكهربائية

وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران بعد أن قام بتوقيع الاتفاقية مع شركة الكترومين قائلاً "نواكب في "يلو" التغيرات الإيجابية التي تحدث في المملكة في شتى المجالات في ضوء رؤية 2030 ومنها التوجه لزيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية، ولتحقيق ذلك نقوم بتهيئة البيئة التحتية اللازمة لعمل هذه السيارات، وفي هذا الإطار جاء توقيع الاتفاقية مع شركة الكترومين لتوفير الشواحن الكهربائية في كافة فروع "يلو" حول المملكة بشكل مرحلي.