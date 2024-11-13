فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية جمهورية الهند

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر، في العاصمة الهندية نيودلهي.
وفي بداية اللقاء، رحّب وزير خارجية الهند بوزير الخارجية، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبّر الأمير فيصل بن فرحان عن سعادته بهذه الزيارة.
كما جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تنميتها، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة المملكة في جمهورية الهند جدي بن نايف الرقاص، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، ومدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية ناصر آل غنوم.