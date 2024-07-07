جامعة جازان تعلن الجدول الزمني للقبول للعام الجامعي المقبل 2024/ 2025

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى فقيهي، أن البوابة الإلكترونية ستفتح يوم الأحد 14 يوليو الحالي وتغلق يوم الجمعة 19 يوليو، وسيتم إعلان نتائج الترشيح المبدئي يوم الخميس 25 يوليو؛ مبينًا أن آخر موعد لتأكيد الموافقة على خيارات الترشيح المبدئي هو يوم السبت 27 يوليو؛ فيما سيتم إعلان نتائج الفرز الثاني على المقاعد الشاغرة الناتجة عن انسحاب بعض المتقدمين أو عدم تأكيدهم لخيارات الترشيح يوم الثلاثاء 30 يوليو، وآخر موعد لتأكيد الموافقة على خيارات الترشيح للفرز الثاني هو الأربعاء 31 يوليو، وسيكون الإعلان عن نتائج القبول وإصدار الأرقام الجامعية يوم السبت 3 أغسطس المقبل.