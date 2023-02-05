كتلة دافئة تؤثر في مناطق عدة اليومين المقبلين وأخرى باردة تندفع للمملكة تدريجياً

يُشير آخر الخرائط الجوية والناتجة عمّا يُسمّى المُحاكاة الحاسوبية توقعات بتأثر أجزاءٍ عِدّة من شرق المملكة ووسطها خلال اليومين المقبلين بتيارات هوائية جنوبية دافئة تعمل على رفع درجات الحرارة بشكلٍ ملموس.
الخرائط ذاتها تُشير إلى أن كُتلة هوائية باردة يُتوقع أن تندفع تدريجياً من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط لشمال شبه الجزيرة العربية، ويمتد تأثيرها لمناطق واسعة من المملكة مع نهاية الأسبوع، بمشيئة الله.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن تميل درجات الحرارة للارتفاع يوم الأحد وارتفاع آخر يُتوقع أن يطرأ يوم الإثنين في أجزاءٍ واسعة من الشرقية والرياض، وبشكل أقل، حفر الباطن وحائل والقصيم وبعض المناطق الشمالية، بحيث تُصبح أدفأ من مُعدلاتها المُعتادة بشكلٍ كبيرٍ، وتُلامس الحرارة العظمى الـ 28 درجة مئوية في العاصمة الرياض.
ونتيجة الفروقات الحرارية بين الكُتل الهوائية، يُتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية والغربية في أجزاءٍ عِدّة من شمال وشمال غرب المملكة، وتُثير الأتربة والغبار في بعض الطرق الصحراوية، وتنشط كذلك الرياح الجنوبية أحياناً على الرياض.
و يُشير آخر القراءات الجوية إلى أن كتلة هوائية باردة وهي ذات أصلٍ قُطبي يُتوقع أن تندفع للمملكة تدريجياً يوم الثلاثاء، وتشمل في حينها أغلب المناطق الشمالية والشمالية الوسطى، ويمتد تأثير هذه الكتلة نهاية الأسبوع، ويطول بذلك تأثيرها أغلب مناطق المملكة، بحيث يطرأ انخفاضٌ لافتٌ على درجات الحرارة في مناطق: تبوك والحدود الشمالية وحائل والقصيم وحفر الباطن والشرقية والرياض.