كتلة دافئة تؤثر في مناطق عدة اليومين المقبلين وأخرى باردة تندفع للمملكة تدريجياً

وفي التفاصيل، يُتوقع أن تميل درجات الحرارة للارتفاع يوم الأحد وارتفاع آخر يُتوقع أن يطرأ يوم الإثنين في أجزاءٍ واسعة من الشرقية والرياض، وبشكل أقل، حفر الباطن وحائل والقصيم وبعض المناطق الشمالية، بحيث تُصبح أدفأ من مُعدلاتها المُعتادة بشكلٍ كبيرٍ، وتُلامس الحرارة العظمى الـ 28 درجة مئوية في العاصمة الرياض.