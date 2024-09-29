مركز "إثراء" يكثّف أنشطته لدعوة زوار "كتاب الرياض" للمشاركة في مسابقة "أقرأ"

وبيّن "الخواجي" أن الهدف الأساسي من السفر؛ هو تعريف البرنامج للقراء العرب الذين استطاعوا المشاركة في مسابقة "أقرأ" بدءًا من النسخة الثامنة في عام 2023م، أما هذا العام فقد بلغ عدد المسجلين في المسابقة 105 آلاف قارئ وقارئة من دول العالم العربي؛ مضيفًا أن عدد المشاركات كان مميزًا، وقد استغرقت إدارة المسابقة فترة في ترشيح هذه المشاركات، والوصول إلى أربعين مشاركًا في ملتقى الكبار، وعشرين مشاركًا في ملتقى الصغار، تَرشح منهم عشرة قراء وقارئات من عدة دول عربية، اثنان من المغرب، وواحدة من تونس، واثنتان من السعودية، واثنتان من العراق، وشاب مصري.