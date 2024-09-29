مركز "إثراء" يكثّف أنشطته لدعوة زوار "كتاب الرياض" للمشاركة في مسابقة "أقرأ"

يكثّف جناح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، في معرض الرياض الدولي للكتاب أنشطة هذا العام؛ لتعريف زوار المعرض بمسابقة "أقرأ" وأهدافها وبرامجها؛ بهدف اجتذاب أعداد أخرى من الشباب والشابات للمشاركة في الدورة العاشرة من مسابقة "أقرأ" العام المقبل، بعد أن بلغ عدد المسجلين في المسابقة 105 آلاف قارئ وقارئة من دول العالم العربي خلال عام 2024م.
وأوضح المشرف الثقافي بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، والمشرف العام على مسابقة "أقرأ" طارق الخواجي لـ"سبق"، أن "أقرأ" بدأت برنامجًا حصريًّا في المنطقة الشرقية بالمملكة، ثم تطورت عبر السنوات، فلم تعد "أقرأ" حاليًا مسابقة فقط؛ وإنما برنامج "إثراء" القراءة؛ فهناك "ماراثون أقرأ" السنوي، و"معرض الكتبية" القائم على فكرة تقييد الكتب بالكتب، و"سفارة أقرأ"، التي سافرنا من خلالها إلى عدة دول عربية، كسلطنة عمان، والكويت، والأردن، ومصر، وتونس، والمغرب؛ لتقديم برنامج "إثراء" القراءة، وبعض البرامج الثقافية.
وبيّن "الخواجي" أن الهدف الأساسي من السفر؛ هو تعريف البرنامج للقراء العرب الذين استطاعوا المشاركة في مسابقة "أقرأ" بدءًا من النسخة الثامنة في عام 2023م، أما هذا العام فقد بلغ عدد المسجلين في المسابقة 105 آلاف قارئ وقارئة من دول العالم العربي؛ مضيفًا أن عدد المشاركات كان مميزًا، وقد استغرقت إدارة المسابقة فترة في ترشيح هذه المشاركات، والوصول إلى أربعين مشاركًا في ملتقى الكبار، وعشرين مشاركًا في ملتقى الصغار، تَرشح منهم عشرة قراء وقارئات من عدة دول عربية، اثنان من المغرب، وواحدة من تونس، واثنتان من السعودية، واثنتان من العراق، وشاب مصري.
وأشار إلى أن هذا التنوع والثراء في التجارب القرائية المشاركة؛ يعكس اهتمام مركز "إثراء" بفكرة أساسية هي لفت الانتباه إلى الشباب القراء المميزين، ولكل أصحاب ملكات التفكير النقدي وأدوات التفكير.
وحول ما يقدمه مركز "إثراء" لزوار معرض الرياض الدولي للكتاب، قال "الخواجي": "إن جناح إثراء في المعرض يركّز بشكل كبير على تعريف الزوار بمسابقة أقرأ، ودعوة الشباب والشابات للمشاركة في الدورة العاشرة العام المقبل؛ لا سيما أن شعار المعرض هذا العام هو (الرياض تقرأ)؛ مما يشكل تحفيزًا للمشاركة في المسابقة".
وذكر أن مسابقة "أقرأ" مفتوحة للشباب الشابات في المراحل التعليمية (الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية، والجامعية)، وستدعو الكبار للقراءة بالفعاليات الأخرى في "مراثون القراءة"، و"معرض الكتبية"، و"أسفار أقرأ".