اليوم.. بدء المرحلة الأولى من تنظيم توصيل الطلبات وقصره على السعوديين

ويلزم القرار غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف، فقط تدريجياً خلال 14 شهراً، واستمرار عمل المواطنين في النشاط، واعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين بالنشاط، وإلزام التطبيقات بتفعيل خاصية التحقّق من الوجه للتحقق من هوية السائقين، وتحديد اشتراطات وضوابط استخدام الدراجات النارية بالتنسيق مع المرور السعودي، والسماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف.