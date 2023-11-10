رئيس القمر: انعقاد القمة السعودية الأفريقية يُنمّي العلاقات ويفتح آفاقًا للتعاون والشراكة

وأشار إلى أن المملكة ودول أفريقيا لديهم كل الإمكانات لخلق جوّ يستطيعون فيه أن يمكّنوا أفريقيا وشعبها من الاستفادة من الممكنات الاقتصادية فيما بينهم، وتوفير إمكانات التقنية التي تسهم في تقوية الشراكة، مرحّبًا بوجود بعض الدول الجديدة في "البريكس"، ومن ضمنها المملكة التي ستقدم المزيد من العطاء الوفير.