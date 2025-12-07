جائزة التميز الحكومي العربي تتوج "خالد للعيون" بأفضل مشروع صحي عربي والراجحي كأفضل مدير عام

ونال المستشفى الجائزة عن البرنامج الوطني "اعتلال الشبكية الخداجي"، أحد مبادرات التحول الصحي في المملكة، الذي مثّل نموذجًا وطنيًا متكاملًا استطاع خلال سنوات قليلة أن يحدث فرقًا حقيقيًّا في حياة آلاف الأطفال الخدج، ويقيهم من العمى.