جائزة التميز الحكومي العربي تتوج "خالد للعيون" بأفضل مشروع صحي عربي والراجحي كأفضل مدير عام

فاز مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث بجائزة التميّز الحكومي العربي في دورتها الرابعة، التي أُقيمت الخميس 4 ديسمبر 2025، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، ورئيس مجلس أمناء الجائزة محمد بن عبدالله القرقاوي.
وحصل المستشفى على جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، فيما نال الرئيس التنفيذي للمستشفى الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي المركز الأول كأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة حكومية عربية، تقديرًا لجهوده النوعية في تطوير القطاعات الصحية والعامة والخاصة وغير الربحية.
ونال المستشفى الجائزة عن البرنامج الوطني "اعتلال الشبكية الخداجي"، أحد مبادرات التحول الصحي في المملكة، الذي مثّل نموذجًا وطنيًا متكاملًا استطاع خلال سنوات قليلة أن يحدث فرقًا حقيقيًّا في حياة آلاف الأطفال الخدج، ويقيهم من العمى.
وأُطلق البرنامج في عام 2019 بشراكة بين مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ووزارة الصحة، وأسهم في تأسيس منظومة وقائية فعّالة تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، ونجح منذ انطلاقه في فحص أكثر من 21,247 حالة، وعلاج 431 طفلًا، وتحقيق نسبة حماية من العمى بلغت 100%.
ويستند البرنامج إلى منصة إلكترونية طوّرها المستشفى، تتيح تصوير شبكية المواليد الخدج داخل وحدات العناية المركزة ورفعها تلقائيًا ليتم فحصها عن بُعد من قِبل استشاريي الشبكية، ما ألغى الحاجة لتنقل الأطباء، وضمن تقديم الخدمة بجودة موحدة حتى في المناطق الطرفية.
ويمثل البرنامج نموذجًا رائدًا في توظيف التقنية لحماية الأطفال من العمى، ويجسّد رؤية المملكة في تقديم صحة الإنسان على كل الأولويات، ويبرهن على أهمية الابتكار والاستثمار في الحلول الرقمية لتحقيق الأثر المجتمعي.
أما الدكتور عبدالعزيز الراجحي، فحاز جائزة أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، نظير قيادته الناجحة للعديد من المنشآت محليًا ودوليًا، وإسهاماته المؤثرة في تطوير العمل المؤسسي ورفع كفاءته، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الوطنية.
ويعكس هذا الإنجاز المكانة الرائدة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث في مجال طب العيون، وترسيخه كجهة مبتكرة في تطوير البرامج الصحية المتخصصة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية.
وقام بتكريم الفائزين كلٌّ من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس مجلس أمناء الجائزة محمد بن عبدالله القرقاوي، بحضور نائب المندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم الخضير وعدد من المسؤولين.