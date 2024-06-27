نائب وزير الخارجية يستقبل سفير سوريا وسفيرة هولندا بالمملكة

كما استقبل نائب وزير الخارجية المهندس الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت البيردا، التي ودعته بمناسبة انتهاء فترة عملها سفيرةً لبلادها لدى المملكة.