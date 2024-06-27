نائب وزير الخارجية يستقبل سفير سوريا وسفيرة هولندا بالمملكة

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر الوزارة، اليوم، سفير الجمهورية العربية السورية لدى المملكة الدكتور محمد أيمن سوسان.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية، وسبل دفعها وتعزيزها في جميع المجالات، إضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل نائب وزير الخارجية المهندس الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت البيردا، التي ودعته بمناسبة انتهاء فترة عملها سفيرةً لبلادها لدى المملكة.
وثمن "الخريجي" الجهود الطيبة التي بذلتها في توثيق وتعزيز العلاقات بين البلدين، متمنياً لها دوام التوفيق.