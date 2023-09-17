السعودية تدين اقتحام مجموعة متطرفين المسجد الأقصى: استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعدُّ تعديًا صارخًا للأعراف والمواثيق الدولية كافة، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.