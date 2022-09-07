"الجاسر" يصحب وزير المواصلات القطري في جولة بقطار الحرمين السريع

قام وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بجولة ميدانية يرافقه وزير المواصلات في دولة قطر جاسم بن سيف بن أحمد السليطي، على الخدمات المتقدمة والتجهيزات الحديثة في قطار الحرمين السريع.
كما قام وزير المواصلات القطري بتجربة رحلة قطار الحرمين السريع؛ الرابط بين المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، مروراً بمحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ ومحطة المطار ومحطة السليمانية، مطلعاً على الخدمات المتقدمة في شبكة القطار الذي يعمل وفق أعلى المعايير العالمية.
ونوّه الوزير جاسم السليطي، بالتجهيزات الحديثة والخدمات الرفيعة المقدمة في شبكة القطار، إضافة إلى الكفاءات السعودية العاملة في القطاع، ونجاح سياسات التوطين في مرافق منظومة النقل والخدمات اللوجستية.