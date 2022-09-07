"الجاسر" يصحب وزير المواصلات القطري في جولة بقطار الحرمين السريع

قام وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بجولة ميدانية يرافقه وزير المواصلات في دولة قطر جاسم بن سيف بن أحمد السليطي، على الخدمات المتقدمة والتجهيزات الحديثة في قطار الحرمين السريع.