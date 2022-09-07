محليات

"الجاسر" يصحب وزير المواصلات القطري في جولة بقطار الحرمين السريع

"السليطي" نوّه بالتجهيزات الحديثة والخدمات والكفاءات السعودية العاملة في القطاع
صالح الجاسر وجاسم السليطي في جولة ميدانية
صالح الجاسر وجاسم السليطي في جولة ميدانية
واس
واس

قام وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بجولة ميدانية يرافقه وزير المواصلات في دولة قطر جاسم بن سيف بن أحمد السليطي، على الخدمات المتقدمة والتجهيزات الحديثة في قطار الحرمين السريع.

كما قام وزير المواصلات القطري بتجربة رحلة قطار الحرمين السريع؛ الرابط بين المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، مروراً بمحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ ومحطة المطار ومحطة السليمانية، مطلعاً على الخدمات المتقدمة في شبكة القطار الذي يعمل وفق أعلى المعايير العالمية.

ونوّه الوزير جاسم السليطي، بالتجهيزات الحديثة والخدمات الرفيعة المقدمة في شبكة القطار، إضافة إلى الكفاءات السعودية العاملة في القطاع، ونجاح سياسات التوطين في مرافق منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

صالح الجاسر
قطار الحرمين السريع
جاسم السليطي

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