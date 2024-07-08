"وكيل معهد أبحاث الحج" يزور معرض "هدية" ويشيد بمبادرة "نسك عناية"

من جانبها، أوضحت "أبرار بدوي" رئيس فريق إثراء للحلول والابتكار، أن الزيارة جاءت بالشراكة مع معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة؛ بهدف التعرف على هذه المبادرات، وعقد شراكات، والمساهمة في تبني بعضها وتطويرها؛ بهدف إثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتقديم حلول وابتكارات تسهم في الارتقاء بالبرامج الإثرائية المقدمة لضيوف الرحمن، والتي تعتبر من ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.