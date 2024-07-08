"وكيل معهد أبحاث الحج" يزور معرض "هدية" ويشيد بمبادرة "نسك عناية"

زار وكيل معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله با قاسي، معرض هدية الحاج والمعتمر؛ للاطلاع على البرامج والمبادرات؛ بهدف إجراء بحوث مستقبلية عليها في المعهد.
وتَجول وكيل المعهد برفقة فريق إثراء للحلول والابتكار في أقسام المعرض، واطلع على الجهود المبذولة خلال موسم الحج المنتهي من برامج ومبادرات في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار خلال عام 1445.
وأكد "با قاسي" خلال الزيارة، أن المعهد حريص على الاطلاع على مبادرات وبرامج الجمعيات غير الربحية؛ بهدف دراستها وتقييم هذه التجربة علميًّا لتعميمها والتوسع فيها مستقبلًا إن أمكن.
وأضاف: "سعدت بزيارتي لمعرض هدية للحاج والمعتمر؛ للتعرف على إحدى أبرز الجمعيات الفاعلة غير الربحية وجهودها ودورها في منظومة الحج والعمرة".
وأشار إلى أن هذه الجمعيات أثبتت جهودها المباركة وأعمالها في خدمة ضيوف الرحمن من خلال العديد من المبادرات المتنوعة وهي بالفعل أنموذج رائع للعطاء الخيري والإنساني المستمر.
واستشهد وكيل المعهد بواحدة من أبرز المبادرات التي أطلقتها قبل موسم حج 1445هـ بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، وهي مبادرة "نسك عناية"؛ مؤكدًا أن هذه المبادرة الهادفة تُعتبر نموذجًا يُحتذى في توجيه الحجاج والمعتمرين من خلال آلاف المتطوعين المؤهلين.
وشدد "با قاسي" على أن مثل هذه المبادرات لها الأثر الكبير في إبراز الدور الفاعل للجمعيات الخيرية وما تقوم به من عطاء لتحسين الخدمات وإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتجسيد قِيَم الإسلام السمحة في التعاون والتكافل.
من جانبها، أوضحت "أبرار بدوي" رئيس فريق إثراء للحلول والابتكار، أن الزيارة جاءت بالشراكة مع معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة؛ بهدف التعرف على هذه المبادرات، وعقد شراكات، والمساهمة في تبني بعضها وتطويرها؛ بهدف إثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتقديم حلول وابتكارات تسهم في الارتقاء بالبرامج الإثرائية المقدمة لضيوف الرحمن، والتي تعتبر من ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقدّمت "بدوي" شكرها للقائمين على معرض هدية الحاج والمعتمر وتعاونهم الدائم في سبيل رغبتهم الجادة في تقديم برامج نوعية وتطويرها لحجاج بيت الله الحرام.