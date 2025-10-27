إنمار للتطوير والاستثمار العقاري وفوستر بالشراكة مع بارتنرز تطلقان مشروعاً عمرانياً أيقونياً في قلب الرياض

في خطوة نوعية تعكس رؤيتهما الاستراتيجية وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، أعلنت شركة إنمار للتطوير والاستثمار العقاري عن تعاونها مع شركة فوستر + بارتنرز العالمية لتطوير مشروع عمراني أيقوني على طريق الملك سلمان بمدينة الرياض، يمتد على مساحة تتجاوز 9,000 متر مربع.
ويأتي هذا التعاون ثمرة اجتماع عُقد في مقر شركة فوستر + بارتنرز في لندن بتاريخ 23 سبتمبر 2025، بحضور كل من:
من جانب شركة إنمار:
• الأستاذ فهد بن إبراهيم الموسى – رئيس مجلس الإدارة
• الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم الموسى – العضو المنتدب
• الأستاذ عبدالإله بن أحمد الحقباني – الرئيس التنفيذي
ومن جانب شركة فوستر + بارتنرز:
• السيد Stefan Behling – الشريك التنفيذي الأول ورئيس الاستوديو
• السيد Daniel Zielinski – الشريك الأول / معماري
• السيد Maximilian Zielinski – الشريك الأول / معماري
• السيد Gordon Seiles – الشريك / معماري
يجمع هذا التعاون بين خبرة إنمار العميقة في السوق العقارية السعودية والإبداع العالمي لفوستر + بارتنرز في التصميم المعماري، ليؤسس لشراكة استراتيجية تهدف إلى ابتكار تجربة عمرانية جديدة تُعيد تعريف معايير التطوير في العاصمة الرياض.
ويستوحي المشروع رؤيته من إلهام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ليجسد مستوى جديداً من الابتكار المعماري بروح عصرية تعبّر عن الطموح السعودي نحو المستقبل.
وستكشف شركة إنمار عن التفاصيل الكاملة للمشروع خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب الرياض 2025، المقرر إقامته خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2025، حيث ستعرض خططها لإطلاق أحد أبرز المعالم العمرانية المستقبلية في مدينة الرياض.
بهذا التعاون، تواصل إنمار ترسيخ مكانتها كشريك فاعل في رسم ملامح المستقبل العمراني للمملكة، مؤكدة التزامها بمسيرة التنمية الوطنية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة