إنمار للتطوير والاستثمار العقاري وفوستر بالشراكة مع بارتنرز تطلقان مشروعاً عمرانياً أيقونياً في قلب الرياض

ويستوحي المشروع رؤيته من إلهام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ليجسد مستوى جديداً من الابتكار المعماري بروح عصرية تعبّر عن الطموح السعودي نحو المستقبل.