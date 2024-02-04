أكثر من "1000" جولة تفتيشية نفّذها "الالتزام البيئي" خلال يناير الماضي

وكشف التقرير أن منطقة الرياض تصدّرت عدد الجولات التفتيشية بمجموع "1097" جولة، تلتها المنطقة الشرقية بـ"806" جولات، ثم مكة المكرمة بـ"729" جولة، وقام فريق المفتشين بـ"698" زيارة للمنطقة الجنوبية، و"493" جولة للمدينة المنورة، وكانت المنطقة الشمالية وجازان هما الأقل في عدد الجولات الرقابية بـ"371" و"191" جولة على التوالي.