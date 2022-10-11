أمير القصيم يرعى حفل "سلام" لدخولها موسوعة "غينيس".. غدًا الأربعاء

ونوّه "العتيبي" إلى النجاح المتواصل الذي حققته مجموعة "سلام" البيطرية ونجاحها الباهر في مدة وجيزة بدخول موسوعة "غينيس" العالمية، مؤكدًا أن هذا بتوفيق الله عز وجل، ثم الجدّ والعمل المخلص لخدمة القطاع البيطري وتقديم الخدمات الطبية البيطرية بكل نجاح وتميز وتحسين الإنتاج.