أمير القصيم يرعى حفل "سلام" لدخولها موسوعة "غينيس".. غدًا الأربعاء

يرعى أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، صباح غد الأربعاء، حفل مجموعة "سلام"، بمناسبة دخولها موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، كأكبر منشأة طبية بيطرية في العالم.
ويقع مستشفى سلام أكبر مستشفى بيطري في العالم، على مساحة 700 ألف متر مربع للوحدة البيطرية، محطمًا الرقم السابق لمستشفى جامعة كولورادو الأمريكية.
ويأتي التكريم من أمير القصيم في إطار رعايته واهتمامه بدعم الإنجازات الوطنية لكل القطاعات بالمنطقة؛ لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم لخدمة الوطن والنهوض بمشروعاته الطموحة وفق رؤية المملكة 2030.
وقال مدير العلاقات والإعلام بالمجموعة نايف العتيبي: إن هذا الدعم والرعاية الكريمة من أمير القصيم مصدر فخر ودعم كبير لكل القطاعات المنجزة لخدمة الوطن ونهضته، وهو دعم لا يستغرب من راعي العطاء والكرم الداعم الأول لمنجزات القصيم.
ونوّه "العتيبي" إلى النجاح المتواصل الذي حققته مجموعة "سلام" البيطرية ونجاحها الباهر في مدة وجيزة بدخول موسوعة "غينيس" العالمية، مؤكدًا أن هذا بتوفيق الله عز وجل، ثم الجدّ والعمل المخلص لخدمة القطاع البيطري وتقديم الخدمات الطبية البيطرية بكل نجاح وتميز وتحسين الإنتاج.
كما قدم الشكر لرئيس مجلس الإدارة الشيخ فهاد الفهاد، ونائبه صالح التويجري، على جهودهما وقيادة مسيرة المجموعة من نجاح لنجاح بفضل من الله وتوفيقه.