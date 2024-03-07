تعاون ما بين مجموعة أكسفورد للأعمال والغرفة التجارية الصناعية بالرياض لتعزيز البحوث الاقتصادية في المملكة

وعبر ناصر أبو حيمد، الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في الرياض، عن توقعاته الإيجابية للشراكة مع مجموعة أكسفورد للأعمال، وقال: "يسعدنا كثيرًا أن نبدأ هذه المبادرة جنبًا إلى جنب مع مجموعة أكسفورد للأعمال. ومن خلال دمج مواردنا وخبراتنا، حيث يتمثل هدفنا الجماعي في طرح بيانات وتحليلات بغاية الأهمية لدعم عملية صنع السياسات وقرارات الاستثمار الاستراتيجية."