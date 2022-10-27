النيابة العامة توضح إجراءات وقوع حادث مروري ترتب عليه حق عام

أعلنت النيابة العامة، اليوم الخميس، أنه في حال وقوع حادث مروري ترتب عليه حق عام، تباشر الإدارة المختصة إجراءات الاستدلال في الحادث فور وقوعه.
وأوضحت أن ذلك على أن تشعر النيابة العامة ويرفع إليها ملف القضية وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
وقالت عبر حسابها الرسمي في "تويتر": كل من ارتكب حادثًا مروريًا متعديًا أو مفرطًا ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها يعاقب بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مائتي ألف ريال، مع عدم الإخلال بما يتقرر للحق الخاص.