النيابة العامة توضح إجراءات وقوع حادث مروري ترتب عليه حق عام

وقالت عبر حسابها الرسمي في "تويتر": كل من ارتكب حادثًا مروريًا متعديًا أو مفرطًا ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها يعاقب بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مائتي ألف ريال، مع عدم الإخلال بما يتقرر للحق الخاص.