بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تفتتح جامع السبيعي بالجوف بعد ترميمه

حضر الافتتاحَ مديرُ عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالجوف، الشيخ محمد بن دخيل الدخيل، ونائب الأمين العام في مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غُروس"، المستشار الدكتور عبدالله بن محمد المطوع، ومدير جمعية إعمار المساجد بالمنطقة الشيخ أيمن البريكان، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.