بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تفتتح جامع السبيعي بالجوف بعد ترميمه

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الجوف، اليوم الخميس؛ افتتاح جامع السبيعي في سكاكا، بعد ترميمه بشكل كامل.
ويعدّ الجامع من أبرز المعالم الإسلامية بالمنطقة، ويتميّز بطرازه العمراني ومساحته وموقعه الذي يتوسّط مدينة سكاكا.
حضر الافتتاحَ مديرُ عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالجوف، الشيخ محمد بن دخيل الدخيل، ونائب الأمين العام في مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غُروس"، المستشار الدكتور عبدالله بن محمد المطوع، ومدير جمعية إعمار المساجد بالمنطقة الشيخ أيمن البريكان، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.
ويأتي افتتاح الجامع مواكبة لإطلالة شهر رمضان المبارك؛ حيث يشهد ازدحامًا من المصلّين، ويتّسع لأكثر من ثلاثة آلاف مصلّ، ومكوّن من دورين للرجال والنساء، وتتبعه حلقات لتحفيظ القرآن الكريم، ودار نسائية، ومرفق لإكرام الموتى.
ويعدّ جامع السبيعي الأبرز للصلاة فيه على الجنائز بالمنطقة، وجرى تأسيسه عام 1398هـ على نفقة محمد إبراهيم السبيعي، رحمه الله، وتتولّى مؤسسة "غُروس" متابعته والإشراف عليه وصيانته.