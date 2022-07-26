صور مذهلة من المستقبل.. هذا هو الشكل الذي ستبدو عليه الحياة في "ذا لاين"

وفي الصور التي نشرها الموقع الإلكتروني لـ"نيوم"، وحسابها على "تويتر"، تظهر ملامح المستقبل الذي تعده السعودية للعالم في "ذا لاين"؛ ففضلًا عن موقعها الاستراتيجي شمال غرب المملكة، وسط التضاريس الطبيعية المبهرة، ستُبنى المدينة على مساحة لا تتجاوز 34 كيلو متر مربع، وستتسع لنحو 9 ملايين نسمة، وهو أمر غير مسبوق تمامًا في مدن بهذا الحجم.