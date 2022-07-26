صور مذهلة من المستقبل.. هذا هو الشكل الذي ستبدو عليه الحياة في "ذا لاين"

تُمثل "ذا لاين" طفرة مستقبلية في مفهوم المعيشة والحياة في المدن الجديدة الذكية، ونموذجًا للتغلب على تحديات المعيشة والحياة الحضرية في ظل الأزمات البيئية التي تواجه العالم اليوم.
وكشف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس، عن تصاميم تلك المدينة المستقبلية، التي تقدم حلولًا مبتكرة للكثير من المشاكل والتحديات التي تواجهها البشرية اليوم؛ حيث ستهيئ السكان لحياة أطول، وتساهم في استمتاعهم برغد العيش.
وفي الصور التي نشرها الموقع الإلكتروني لـ"نيوم"، وحسابها على "تويتر"، تظهر ملامح المستقبل الذي تعده السعودية للعالم في "ذا لاين"؛ ففضلًا عن موقعها الاستراتيجي شمال غرب المملكة، وسط التضاريس الطبيعية المبهرة، ستُبنى المدينة على مساحة لا تتجاوز 34 كيلو متر مربع، وستتسع لنحو 9 ملايين نسمة، وهو أمر غير مسبوق تمامًا في مدن بهذا الحجم.
وسيمكّن التصميم العمودي (البناء إلى الأعلى) سكانَ "ذا لاين" من الوصول إلى مرافقها بسهولة ويسر خلال 5 دقائق فقط؛ فيما سيصل القطار فائق السرعة طرفي المدينة في مدة زمنية لا تتجاوز 20 دقيقة، علاوة على وفرة الحدائق والمساحات الخضراء فيها، التي لن تبعد عن سكانها أكثر من دقيقتين فقط.
كما ستتميز المدينة بخلوها من الانبعاثات الكربونية بفضل تخليها عن طرق تقليدية للبنى التحتية تستهلك الكربون بكثافة، كالسيارات والطرق. وستمد المدينة طاقة متجددة بنسبة 100%، بما في ذلك تشغيل الصناعات والقطاعات فيها. وسيكون لتكامل الطبيعة مع المساحات المفتوحة في جميع أنحاء المدينة دور أساسي في جودة ونقاء الهواء.