"الموارد البشرية" تكثف الرقابة على مكاتب وشركات الاستقدام

يُمثِّل الاستقدام أمرًا غاية في الأهمية بالنسبة لكل أسرة سعودية، خاصة بعد ارتفاع نسبة التوطين في مجالات العمل بالسعودية، وشغل الوظائف بالسعوديين والسعوديات؛ فكان لا بد من استقدام العمالة المنزلية لمعاونة الأسر على أداء واجبهم الوظيفي، والتفرغ له.