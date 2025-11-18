لينكدإن تطلق مبادرة "رؤيتي 2030" الرقمية لتمكين الشباب السعودي وتعزيز أدوارهم ضمن رؤية المملكة

أطلقت لينكدإن، أكبر شبكة مهنيّة في العالم، مبادرة تستهدف الشباب السعودي من خلال مسابقة رقمية بعنوان "رؤيتي 2030"، والتي ستكرّم رواد المنصة الأكثر تميزاً في تقديم محتوى هادف قادر على التعبير عن فهمهم لرؤية المملكة 2030.
وسيتنافس رواد المنصة عبر إجاباتهم على سؤالين رئيسيين حول أفكارهم المبتكرة ضمن القطاع الذي يتطلعون للعمل فيه، ورؤيتهم الشخصية وطموحاتهم للعام 2030، وذلك من خلال إعداد منشور على لينكدإن على شاكلة معرض صور أو ألبوم أو فيديو مع نصوص داعمة ضمن ثلاثة قطاعات حيوية رئيسية هي قطاع الطيران، والقطاع المالي والمصرفي، وقطاع الصحة وجودة الحياة.
فرص عمل وتدريب مع أبرز الشركات في المملكة وتنطلق المبادرة اليوم على مستوى المملكة وتستمر لمدة أربعة أسابيع حتى منتصف شهر ديسمبر (نهاية شهر جمادى الآخرة)، برعاية جامعة الملك سعود وبالشراكة مع طيران ناس، والبنك الفرنسي السعودي، وشركة بوبا العربية.
وسيشارك المتأهلون للمرحلة النهائية في فعالية تكريم خاصة تقام بالشراكة مع جامعة الملك سعود في شهر يناير، وسيحصل الفائزون ممن تنطبق عليهم المعايير وتحظى منشوراتهم الهادفة بمعدلات تفاعل متميزة على المنصة بجوائز متنوعة تشمل برامج تدريبية احترافية في مقرات الشركات الراعية، واشتراكات مجانية في حسابات لينكدإن "بريميوم"، وفرص تدريبية مع فريق لينكدإن، وغيرها من الامتيازات والفرص.
وبهذه المناسبة قال علي مطر، رئيس لينكدإن في الشرق الأوسط والأسواق الأوروبية الناشئة: "تشهد المملكة معدلات نمو واعدة في مختلف القطاعات ضمن رؤية المملكة 2030، وقد لفت نظرنا مستوى تفاعل الأجيال الشابة معها على منصة لينكدإن، وهو ما أثبته استطلاعنا لرأي فئة الشباب في السعودية الذين قال أكثر من 85% منهم أن مشاركة القصص الشخصية والتجارب الحقيقية ضرورية لبناء هوية مهنية على الإنترنت.
يسعدنا أن نساعد الشباب على تعزيز مساهماتهم لاسيما تلك التي توفرها لينكدإن سواء كانت على شكل وظائف أو برامج تدريب أو تطوع وخدمة مجتمع أو حتى تلك المعنية باكتساب المهارات وبناء الشبكة المهنية للمقبلين على سوق العمل. وأضاف مطر:" لقد أبهرنا الشباب السعودي بقدرته على إنتاج وابتكار محتوى هادف ومنافس على مستوى المنطقة والعالم، ونتطلع إلى أن تساهم هذه المبادرة بزيادة ارتباطهم برؤية المملكة 2030 في مختلف القطاعات الحيوية، ونتطلع إلى تكريم المتميزين والتعريف برؤاهم وإمكانياتهم الواعدة وربطهم بالشركات الراغبة بالاستثمار في طاقاتهم على المدى الطويل".
ومن ناحيته، أعرب سعادة رئيس جامعة الملك سعود المُكلَّف الأستاذ الدكتور علي بن محمد مسملي عن تقدير الجامعة للشراكة المتميزة مع منصة لينكدإن، وبمشاركة كل من بوبا العربية، والبنك السعودي الفرنسي، وطيران ناس، مؤكدًا أن هذه الشراكة تأتي امتدادًا لجهود الجامعة في تعزيز حضورها المجتمعي وبناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات القطاع المدني، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح سعادة الرئيس أن هذه المبادرة تعد منصة محفزة لإبراز أفكار ومبادرات منسوبي الجامعة المبتكرة، وتمكينهم من التعبير عن إسهاماتهم في تحقيق رؤية السعودية 2030، إلى جانب استعراض رؤاهم وطموحاتهم المستقبلية ضمن مجالات عملهم المختلفة.
وكما نوه سعادته، بأن هذه المبادرة تسهم في تعزيز الانتماء المؤسسي لمنسوبي الجامعة، وتوسيع دائرة مشاركتهم في دعم تطلعات المملكة نحو مستقبل أكثر ابتكارًا وتنمية.
ومن جانبه، أكد كبير مسؤولي الموارد البشرية الأستاذ عبد المجيد بن محمد القصيبي على دور الجامعة المحوري في تمكين الشباب السعودي وإعداد جيل واعد قادر على المنافسة وقيادة المستقبل.
كما أشار سعادته إلى أن هذه الفعالية تُعد منصة محفّزة لاكتشاف المواهب الشابة وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية رأس المال البشري.
و قال مازن البسيسي، رئيس قسم استقطاب المواهب في بوبا العربية: "نفخر بشراكتنا في مبادرة ’رؤيتي 2030‘ التي تعكس التزامنا بدعم تمكين الشباب السعودي في قطاع الصحة وجودة الحياة.
نؤمن بأن الاستثمار في طاقات الشباب ومهاراتهم هو الطريق نحو مستقبل صحي ومستدام، ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى إلهامهم لتقديم أفكار ومحتوى يعكس رؤيتهم لمجتمع أكثر صحة وسعادة."
وأضاف الجوهرة الذيب، رئيس إدارة استقطاب المواهب في البنك السعودي الفرنسي (BSF):" و نؤمن أن تمكين الشباب السعودي هو استثمار في مستقبل المملكة.
ومن خلال مبادرة «رؤيتي 2030»، نسعد بإتاحة الفرصة لإبراز إبداع الشباب وقدرتهم على التواصل وتسليط الضوء على جهودهم التي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، إلى جانب فتح آفاق تدريبية للفائزين في المسابقة لاكتساب خبرات قيّمة في المجال المصرفي."
ويمكن للراغبين للانضمام للمبادرة بزيارة الموقع المخصص للمسابقة أدناه للتعرف على تفاصيل المنافسة ومعايير الاختيار والتميز: https://linkedin-myvision2030.com/