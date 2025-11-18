لينكدإن تطلق مبادرة "رؤيتي 2030" الرقمية لتمكين الشباب السعودي وتعزيز أدوارهم ضمن رؤية المملكة

يسعدنا أن نساعد الشباب على تعزيز مساهماتهم لاسيما تلك التي توفرها لينكدإن سواء كانت على شكل وظائف أو برامج تدريب أو تطوع وخدمة مجتمع أو حتى تلك المعنية باكتساب المهارات وبناء الشبكة المهنية للمقبلين على سوق العمل. وأضاف مطر:" لقد أبهرنا الشباب السعودي بقدرته على إنتاج وابتكار محتوى هادف ومنافس على مستوى المنطقة والعالم، ونتطلع إلى أن تساهم هذه المبادرة بزيادة ارتباطهم برؤية المملكة 2030 في مختلف القطاعات الحيوية، ونتطلع إلى تكريم المتميزين والتعريف برؤاهم وإمكانياتهم الواعدة وربطهم بالشركات الراغبة بالاستثمار في طاقاتهم على المدى الطويل".