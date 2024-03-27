تعليم جدة يطلق مبادرة المدرسة الخضراء لرفع مستوى الوعي البيئي

وأضافت اللهيبي أن فعاليات المبادرة التي نفذها تعليم جدة شملت مسابقة مدرستي خضراء وملتقيات غراس وخبرات إلى جانب حلقات النقاش والدورات التدريبية المتخصصة والزيارات الميدانية للمرافق الزراعية، حيث بلغ عدد المدارس المشاركة في مبادرة المدارس الخضراء 354 مدرسة للبنين والبنات وتم زراعة أكثر من 18 ألف شتلة، بفرص تطوعية بلغت 760 فرصة، كما بلغ عدد الملتقيات الخاصة بالمبادرة خلال الفترة الماضية 29 ملتقى طلابيًا ونفذت فيه 60 دورة تدريبية.