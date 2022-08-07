شراكة السعودية و"أبل" تؤتي ثمارها بأول دفعة.. وهذا ما ينتظر المتخرجات من فرص واعدة

وبدأت أكاديمية مطوري أبل في المملكة، التي تُعد الأكاديمية الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأول أكاديمية نسائية في العالم، على إثر الشراكة التي أسستها زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ـ حفظه الله ـ إلى المقر الرئيس لشركة آبل في سان فرانسيسكو خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية في عام 2018؛ والتي نتج عنها العديد من المُبادرات النوعية، من ضمنها تأسيس هذه الأكاديمية.