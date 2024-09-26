رقم قياسي.. السعودية تنتج 558 مليون كجم من لحوم الدواجن في النصف الأول 2024م

وأوضحت الوزارة أن تطبيق إجراءات الأمن الحيوي في مشاريع الدواجن، وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج، أسهم في تطوير قطاع الدواجن وزيادة الإنتاج المحلي، حيث يصل تمويل صندوق التنمية الزراعية للشركات والمؤسسات الراغبة في التوسع في صناعة إنتاج الدواجن إلى نحو (70%) من التكلفة الاستثمارية عند استخدام التقنيات الحديثة.