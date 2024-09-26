رقم قياسي.. السعودية تنتج 558 مليون كجم من لحوم الدواجن في النصف الأول 2024م

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تحقيق المملكة لقفزة جديدة في حجم إنتاج لحوم الدواجن خلال النصف الأول 2024م، بتسجيل رقم قياسي بلغ (558) مليون كيلوجرام، بنسبة ارتفاع بلغت (9%) مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والبالغة (511) مليون كيلوجرام.
وأوضحت الوزارة أن تطبيق إجراءات الأمن الحيوي في مشاريع الدواجن، وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج، أسهم في تطوير قطاع الدواجن وزيادة الإنتاج المحلي، حيث يصل تمويل صندوق التنمية الزراعية للشركات والمؤسسات الراغبة في التوسع في صناعة إنتاج الدواجن إلى نحو (70%) من التكلفة الاستثمارية عند استخدام التقنيات الحديثة.
وأكدت أن المملكة تتقدم في زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن، وتعمل وفقًا لخطة توسعية تستهدف ضخ استثمارات جديدة في القطاع، لزيادة الطاقة الإنتاجية، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وتعزيز المحتوى المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة.
يُشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تستهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل من منتجات الدواجن، وتقدم التسهيلات الحكومية وحزَم الدعم والإقراض عبر صندوق التنمية الزراعية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.