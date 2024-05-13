بنحو 500 مليون ريال.. البدء في تنفيذ 9 مشروعات مائية وبيئية بالمدينة المنورة

أعلنت شركة المياه الوطنية -ممثلة في القطاع الشمالي الغربي- البدء في تنفيذ 9 مشروعات مائية وبيئية في أماكن متفرقة بمنطقة المدينة المنورة، وبتكلفة تقارب (500) مليون ريال، لزيادة نسبة التغطية في الخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بمستوى خدمة العملاء.
وأوضحت الشركة أن المشروعات المائية تَضمنت مشروعًا لإيصال خدمة مياه الشرب إلى المستفيدين في (حي العاقول ومخطط العوينة) بالمدينة المنورة، عن طريق تنفيذ شبكات وخطوط مياه بأقطار مختلفة بطول إجمالي (113.5) كلم طولي، وبتكلفة تتجاوز (56.7) مليون ريال، ومشروعًا لتنفيذ شبكات وخطوط المياه بالصويدرة بتكلفة تتجاوز (43.6) مليون ريال، وبطول (118.7) كلم طولي، بالإضافة إلى مشروع تنفيذ خط المياه الرئيسي في الدائري الثالث شرق المدينة المنورة بتكلفة تتجاوز (26.1) مليون ريال، وبطول (18.7) كلم طولي، كذلك مشروع إحلال شبكات وخطوط المياه بمدينة ينبع بتكلفة تتجاوز (26.8) مليون ريال، وبطول (41.5) كلم طولي.
وبيّنت الشركة أن المشروعات البيئية تشمل تنفيذ شبكات الصرف الصحي في الجزء الغربي بمخطط الرانوناء، وأحياء جنوب المدينة بطول (45.5) كلم طولي، وبتكلفة تتجاوز (37.8) مليون ريال لخدمة أحياء (بني بياضة- الجابرة- غرب الرانوناء)؛ مبينة أنها تضمنت مشروعًا لإزالة الضرر البيئي عن حيي الجرف بالمدينة المنورة (الجرف الشرقي- الجرف الغربي)؛ من خلال تنفيذ خطوط صرف صحي رئيسية، وشبكات بأقطار مختلفة بطول (57.6) كلم طولي، وبتكلفة تتجاوز (78.2) مليون ريال؛ مشيرة إلى أن المشروعات شملت أيضًا تنفيذ شبكات صرف صحي بأقطار مختلفة بطول (36.4) كلم طولي في أحياء (السميري والصهاريج والحوراء) بمدينة ينبع، إضافة إلى تأهيل محطة الرفع القائمة لاستقبال مياه صهاريج الصرف الصحي، وبتكلفة تتجاوز (48.3) مليون ريال.
وذكرت أن المشاريع البيئية تضمنت أيضًا مشروعًا لإزالة الضرر البيئي عن أحياء جنوب المدينة المنورة؛ بتنفيذها خطوط الصرف الصحي الرئيسية بمخططات الرانوناء، وأحياء الجزء الشرقي بالمخطط، بالإضافة إلى شبكات بأقطار مختلفة بطول (81.5) كلم طولي، وبتكلفة تتجاوز (117.2) مليون ريال؛ موضحة أن المشاريع التي تم البدء في تنفيذها تَضَمنت مشروع مد خطوط شبكات الصرف الصحي بمحافظات منطقة المدينة المنورة (مخطط الصفق الأحمر "خيبر"، المهد، الحناكية)، بطول (24.6) كلم طولي، وبتكلفة تتجاوز (44.2) مليون ريال.
وأكدت أن هذه المشاريع تأتي وفق خططها لتعزيز البنى التحتية، وزيادة التغطية بخدمات المياه والبيئة، والارتقاء بمستوى موثوقيتها، ورفع كفاءتها التشغيلية.