بنحو 500 مليون ريال.. البدء في تنفيذ 9 مشروعات مائية وبيئية بالمدينة المنورة

وأوضحت الشركة أن المشروعات المائية تَضمنت مشروعًا لإيصال خدمة مياه الشرب إلى المستفيدين في (حي العاقول ومخطط العوينة) بالمدينة المنورة، عن طريق تنفيذ شبكات وخطوط مياه بأقطار مختلفة بطول إجمالي (113.5) كلم طولي، وبتكلفة تتجاوز (56.7) مليون ريال، ومشروعًا لتنفيذ شبكات وخطوط المياه بالصويدرة بتكلفة تتجاوز (43.6) مليون ريال، وبطول (118.7) كلم طولي، بالإضافة إلى مشروع تنفيذ خط المياه الرئيسي في الدائري الثالث شرق المدينة المنورة بتكلفة تتجاوز (26.1) مليون ريال، وبطول (18.7) كلم طولي، كذلك مشروع إحلال شبكات وخطوط المياه بمدينة ينبع بتكلفة تتجاوز (26.8) مليون ريال، وبطول (41.5) كلم طولي.