جراحات تجميل الأنف بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر.. حلول مبتكرة.. وآمنة.. وكفاءات طبية

وقال د.علي بربر استشاري الأنف والأذن والحنجرة وتجميل الأنف بالمستشفى: إن تجميل الأنف من أهم العمليات وأكثرها رواجًا؛ لأن أول ما نلاحظه عند النظر إلى وجه شخص هو الأنف، ووجود خلل ما فيه يؤثر على التوازن الجمالي العام للوجه، وتُعد عمليات التجميل الحل الأمثل لإعادتها لشكلها الطبيعي، وتجد هذه العمليات إقبالًا كبيرًا من الرجال والنساء الباحثين عن الجاذبية والمظهر الجميل خاصة بعد التطور الكبير الذي شهده هذا التخصص، ومؤخرًا لم يعد الأمر مقتصرًا على المرأة حيث تشهد هذه العمليات رواجًا وسط الرجال بهدف تحسين المظهر الخارجي لهم، أو إصلاح التشوهات الخلقية أو آثار الحروق وغيرها من الحوادث.