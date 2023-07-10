جراحات تجميل الأنف بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر.. حلول مبتكرة.. وآمنة.. وكفاءات طبية

حققت جراحات التجميل بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، الكثير من النجاحات الطبية بفضل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها؛ إذ إن به أكبر قسم متخصص في جراحات التجميل بالمنطقة الشرقية، ويعمل به نخبة من أميز الكفاءات الطبية التي تتمتع بخبرة كبيرة في إجراء مختلف عمليات التجميل ومنها عمليات تجميل الأنف، وبتدخلات علاجية مبتكرة في بيئة صحية متكاملة، محاطة بسياج محكم من احتياطات السلامة والأمان؛ لحماية المرضى والمراجعين من العدوى.
وقال د.علي بربر استشاري الأنف والأذن والحنجرة وتجميل الأنف بالمستشفى: إن تجميل الأنف من أهم العمليات وأكثرها رواجًا؛ لأن أول ما نلاحظه عند النظر إلى وجه شخص هو الأنف، ووجود خلل ما فيه يؤثر على التوازن الجمالي العام للوجه، وتُعد عمليات التجميل الحل الأمثل لإعادتها لشكلها الطبيعي، وتجد هذه العمليات إقبالًا كبيرًا من الرجال والنساء الباحثين عن الجاذبية والمظهر الجميل خاصة بعد التطور الكبير الذي شهده هذا التخصص، ومؤخرًا لم يعد الأمر مقتصرًا على المرأة حيث تشهد هذه العمليات رواجًا وسط الرجال بهدف تحسين المظهر الخارجي لهم، أو إصلاح التشوهات الخلقية أو آثار الحروق وغيرها من الحوادث.
وأكد د.بربر أن القسم يتميز بوجود عدد من الجراحين المتخصصين في جراحات الأنف والأذن والحنجرة، الذين يحظون أيضًا بخبرة مهنية كبيرة في التعامل مع مختلف حالات تجميل وترميم الأنف؛ حيث تُجرَى فيه كل العمليات الخاصة بتغيير شكل الأنف وتحسين مظهره، كالتعديل من خلال رفع جسر الأنف، وزيادة بروز الأرنبة وإصلاح الالتواءات الخارجية، وإعادة التناسق لشكل الأنف، وتحسين التنفس، وتنحيف العرض، وتصغير الفتحات من خلال تعديل الحاجز الأنفي وإصلاح الصمامات الداخلية والخارجية.
وأضاف د.بربر أن جراحات تجميل الأنف بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، تعتمد في عملياتها الطريقة المفتوحة، عوضًا عن المغلقة في معظم الأحيان، لأنها تسهل إجراء تعديلات أكثر وزراعة الغضاريف بشكل أفضل، ويتم أخذ هذه الغضاريف من الحاجز الأنفي أو الأذن أو الضلوع حسب ما تقتضيه حالة المريض، وتُجرَى العمليات تحت التخدير الكلي، وتستمر عادة لمدة تتراوح من "2 إلى 3" ساعات؛ مشيرًا إلى أن أنسب عمر لإجراء عمليات تجميل الأنف عند الرجال، هو سن الـ"18"، ولدى النساء سن الـ"17"؛ مضيفًا أن المرضى في القسم يحظون بالاهتمام والمتابعة بعد العملية حيث تتم بعد أسبوع إزالة الجبيرة والدعامات والخيوط، ومن ثم تبدأ نتائج العملية في الظهور.
وأوضح أن عملية تجميل الأنف تعتبر من أكثر عمليات التجميل تعقيدًا، نظرًا لحساسية منطقة الإجراء الطبي، لذلك يجب على الراغبين في الخضوع لها الحرص أن تجرى على يد جراح تجميل ذي كفاءة وخبرة كبيرة، كما أنه يتوجب على المريض الالتزام الصارم بالنصائح والإرشادات الطبية، بعد العملية لضمان التعافي بشكل أسرع، والوصول إلى النتائج المثلى المرجوة دون أي آثار جانبية.