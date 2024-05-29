فوق الأربعين بأكثر من مدينة.. مكة المكرّمة والأحساء تسجّلان الدرجة الأعلى بـ 46 ْمئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأربعاء.
وتوقع المركز استمرار الفرصة لهطولِ أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الاجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، كما تكون السماء غائمةً جزئياً تتخللها سحبٌ رعديّة مُمطرة مسبوقة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف.
في حين تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنوّرة تبوك، كما يطرأ ارتفاعٌ ملموسٌ في درجات الحرارة على أجزاءٍ من شرق المملكة.
وأوضح المركز أن مكة المكرّمة والأحساء سجّلتا أعلى درجة حرارة 46 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 15 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم في حفر الباطن ومِنى ومزدلفة 45 مئوية، وكل من: المدينة المنوّرة والدمام وبريدة ووادي الدواسر وعرفات 44 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ15 درجة، تليها الباحة 18 ْمئوية وأبها 19 درجة، والقريات 21 ْمئوية.
وأوضح أن جازان والقنفذة وينبع سجّلت أعلى نسبة رطوبة 90%.