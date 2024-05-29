فوق الأربعين بأكثر من مدينة.. مكة المكرّمة والأحساء تسجّلان الدرجة الأعلى بـ 46 ْمئوية

في حين تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنوّرة تبوك، كما يطرأ ارتفاعٌ ملموسٌ في درجات الحرارة على أجزاءٍ من شرق المملكة.