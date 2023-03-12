بين "سلاح ضد الافتراس" وزينة.. "سوق الجنابي" بنجران.. واجهة للسياح الأجانب

ويُعد سوق الجنابي بمنطقة نجران، أحد أوجه تلك الثقافة التراثية المادية؛ فهو مجمع صناعي يدوي قديم دأَب الحِرَفيون فيه مع بواكير صباح كل يوم، على ممارسة أعمالهم المصنعية المتمثلة في سَن وتلحيم سلة الجنبية وجعلها حادة ولامعة، إضافة إلى إصلاح وتعديل حزامها المصنوع من الجلود، وتنظيف وزخرفة الرأس المصنوع من الخشب أو قرن وحيد القرن، وممارسة البيع والشراء في جنبات السوق الذي يقع في حي "أبا السعود" التاريخي.