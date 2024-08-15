خلال أسبوع.. "صيانة أعمال السفلتة لأكثر من 143 ألفًا و690 م2 في الرياض

تواصلت أعمال فِرَق التشغيل والصيانة بأمانة منطقة الرياض لتحسين الخدمات في مختلف أنحاء مدينة الرياض خلال أسبوع، متضمنةً عدة أعمال شملت صيانة ودهانًا ومعالجات مختلفة؛ للوصول إلى تنمية حضرية مستدامة، نحو تحقيق أفضل الخدمات، وتعزيز كفاءة البنى التحتية.
وكشفت الأمانة عن أبرز أعمال فِرَق التشغيل والصيانة بالرياض خلال الفترة 2 إلى 8 أغسطس الجاري، والتي شملت صيانة أعمال السفلتة لأكثر من 143 ألفًا و690م2، والدهانات الأرضية 185.344م2، وإصلاحات الهبوط والحفر 14711م2.
وأضافت الأمانة أن أعمال صيانة البلاط بلغت 493م2، وصيانة البرودرات بلغت 763م طوليًّا؛ فيما بلغت في إزالة الصبات الخرسانية 82 صبة، وغسيل الدهانات 21611م طولي، وإزالة مطبين، وصيانة 150 لوحة إرشادية.