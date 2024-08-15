خلال أسبوع.. "صيانة أعمال السفلتة لأكثر من 143 ألفًا و690 م2 في الرياض

تواصلت أعمال فِرَق التشغيل والصيانة بأمانة منطقة الرياض لتحسين الخدمات في مختلف أنحاء مدينة الرياض خلال أسبوع، متضمنةً عدة أعمال شملت صيانة ودهانًا ومعالجات مختلفة؛ للوصول إلى تنمية حضرية مستدامة، نحو تحقيق أفضل الخدمات، وتعزيز كفاءة البنى التحتية.