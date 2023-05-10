خلال أبريل.. أمانة نجران تنفّذ عدداً من الإزالات لمخلفات البناء والهدم وحفر الشوارع

أمين المنطقة المهندس صالح بن غرم الله آل داغش، لفت إلى أن الأمانة وبلدياتها قامت خلال شهر أبريل الماضي بإزالة 34686 م3 من مخلفات البناء والهدم، وإزالة 70 حاجزاً خرسانياً، وإصلاح 28930 م2 من حفر الشوارع، وصيانة 3426 عمود إنارة، وأيضاً صيانة 2253 متراً مربعاً من الأرصفة المتهالكة، وإعادة دهان 8521 متراً طولياً من بردورات الأرصفة، وإعادة دهان 676 متراً طولياً من العلامات الأرضية، إضافة إلى معالجة 1255 م2 من الكتابات المشوّهة على الجدران، ومعالجة 118 من حاويات تكدس النفايات، ورفع 13 سيارة تالفة، وإزالة 5 مظلات، وتشجير 43 متراً طولياً من الأرصفة وممرات المشاة، ونظافة 665 من الأماكن العامة، وكذلك معالجة 10 لوحات تجارية، وإزالة وصيانة 23 لوحة إعلانية.