مسدسات بحرية محظورة.. ضبط 3 مواطنين ومقيم لقيامهم بصيد مخالف في رابغ

تَلَقّت فِرَق الرقابة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، بلاغًا من قيادة حرس الحدود بمحافظة رابغ لضبط مخالفين لنظام الزراعة.
وفي التفاصيل، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ المهندس ردة بن عبادل القارزي، أن فِرَق الرقابة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، ضبطت 3 مواطنين ومقيم يمارسون الصيد بمسدسات بحرية محظورة (2 مسدسات تحت الماء)؛ مخالفين بذلك نظام الزراعة، بالإضافة إلى مصادرة "المصيد"؛ ما يقارب (10) كيلوجرامات من الأسماك وتم تسليمها إلى الجمعية الخيرية.
وأشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أنه تمت مصادرة الأدوات المخالفة، ويجري استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة.
ونوّه بأن حظر هذه الأنواع من أدوات الصيد؛ يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ مؤكدًا استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الزراعة بالمنطقة، حفاظًا على مخزون الثروات المائية الحية.