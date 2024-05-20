مسدسات بحرية محظورة.. ضبط 3 مواطنين ومقيم لقيامهم بصيد مخالف في رابغ

وفي التفاصيل، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ المهندس ردة بن عبادل القارزي، أن فِرَق الرقابة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، ضبطت 3 مواطنين ومقيم يمارسون الصيد بمسدسات بحرية محظورة (2 مسدسات تحت الماء)؛ مخالفين بذلك نظام الزراعة، بالإضافة إلى مصادرة "المصيد"؛ ما يقارب (10) كيلوجرامات من الأسماك وتم تسليمها إلى الجمعية الخيرية.