"السيف العقارية" تستحوذ على أرض صناعية في الظهران بمساحة مليون متر مربع وبقيمة تتجاوز 430 مليون ريال

من جانبه، أكد الأستاذ رشيد بن عبدالله الرشيد، رئيس مجلس إدارة "السيف العقارية"، على أهمية الموقع الاستراتيجي للأرض ودوره في دعم النهضة الصناعية بالمنطقة الشرقية، وأوضح: "يمثل هذا الموقع الصناعي البارز واحدًا من أهم المواقع الحيوية في المنطقة الشرقية، نظرًا لوقوعه على شبكة طرق محورية تربط الظهران والدمام بأبرز المدن الصناعية. المنطقة اليوم بحاجة ماسة إلى مثل هذه الفرص الكبيرة لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين على المصانع، ولتطوير بيئة صناعية متقدمة تواكب متطلبات رؤية المملكة 2030".