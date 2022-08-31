مع تطوير جنوب المدينة.. كاتب سعودي يطالب ببناء مدارس جاهزة بالأراضي البيضاء شمال جدة

أحياء شمالية عشوائية

كما يحذر "عجب" من نشأة أحياء شمالية عشوائية، ويقول: "إن الغاية السامية والنبيلة لإعادة تنظيم وتطوير الأحياء الشعبية، يجب أن لا يخلق بالمقابل -بسبب تهاون البعض- أحياء شمالية عشوائية، قد تحتاج الحكومة بعد بضعة أعوام لأعمال تنظيمية وتطويرية لها، وحينها نصبح أمام (موسم الهجرة إلى الجنوب) فتكتظ بوابات المدارس وباحاتها وفصولها الدراسية من جديد، وندخل بدوامة مفرغة من إعادة التطوير بكل مرة، لا نتذكر معها سوى مقولة الروائي الراحل الطيب صالح (أي ثمن باهظ يدفعه الإنسان حتى تتضح له حقيقة نفسه وحقيقة الأشياء)؟!".