بمشاركة 600 مستفيد.. "المالية" تقيم ورشًا تدريبية للمراقبين الداخليين بالجهات الحكومية

أقامت وزارة المالية ممثلةً بمركز المهارات المالية، ضمن برنامج الرقابة الذاتية، مجموعة من الورش التدريبية المكثفة في الرقابة الداخلية، والمراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر، والحوكمة في القطاع العام، وإدارة الالتزام، وتحليل البيانات، ومراجعة تقنية المعلومات، بمشاركة 600 مستفيد من الجهات الحكومية في إطار 24 دفعة تدريبية، وذلك ضمن مبادرة دعم وتطوير أعمال الرقابة المالية.