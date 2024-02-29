شاهد.. لقطات لنفق طريق أبي بكر الصديق في الرياض بعد افتتاحه رسميًا اليوم

ويأتي نفق طريق أبي بكر الصديق ضمن مشروع بناء الجسور والأنفاق ليقطع حديقة الملك سلمان من شمالها إلى جنوبها على امتداد 2430 مترًا، مما يجعله واحدًا من أطول الأنفاق في الشرق الأوسط، حيث يرتبط النفق الجديد الممتد بطول 1590 مترًا بالنفق الحالي لطريق أبي بكر الصديق بطول 840 مترًا، ليشكلا معاً نفقًا واحدًا يتيح للمركبات مرورًا أكثر سلاسة، ويراعي في أسلوبه المعماري مبادئ العمارة السلمانية محاكيًا في تصميمه الداخلي الخصائص الصخرية والتركيب الجيولوجي الذي تتمتع به مدينة الرياض، ويتضمن 3 مسارات للمركبات في كل اتجاه بالإضافة إلى مسار مخصص للطوارئ.