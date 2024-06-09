"سعود الطبية": 5 إرشادات ونصائح يجب الالتزام بها لضمان سفر آمن وصحي

وتفصيلاً، قال حساب مدينة سعود الطبية عبر إنفوجراف على "إكس": لسفر آمن وصحي يجب زيارة الطبيب قبل السفر بفترة لا تقل عن 4 أسابيع، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقات الخاصة. ويجب التنسيق المسبق مع الطبيب فيما يخص الحوامل، خاصة عند وجود أمراض مزمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم أو حمل عالي الخطورة.