"سعود الطبية": 5 إرشادات ونصائح يجب الالتزام بها لضمان سفر آمن وصحي

مع بدء الإجازة الصيفية قدَّمت مدينة الملك سعود الطبية مجموعة من النصائح والإرشادات التي يجب الالتزام بها؛ لضمان سفر آمن وصحي.
وتفصيلاً، قال حساب مدينة سعود الطبية عبر إنفوجراف على "إكس": لسفر آمن وصحي يجب زيارة الطبيب قبل السفر بفترة لا تقل عن 4 أسابيع، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقات الخاصة. ويجب التنسيق المسبق مع الطبيب فيما يخص الحوامل، خاصة عند وجود أمراض مزمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم أو حمل عالي الخطورة.
ونصحت بضرورة غسل الفاكهة والخضراوات جيدًا، والتأكد من صلاحية الأطعمة المعلبة، وعدم وضع الطعام خارج الثلاجة فترة طويلة، وكذلك معرفة الأمراض المنتشرة في البلد المقصود؛ لأخذ اللقاحات اللازمة والإجراءات الوقائية.
وأكدت ضرورة تجنُّب الإصابات الحرارية عن طريق ارتداء الملابس الفضفاضة خفيفة الوزن، والتقليل من التعرض المباشر لأشعة الشمس.