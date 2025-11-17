الأمير سعود بن نهار يدشّن متنزه الطائف الوطني ويطلق كائنات مهددة بالانقراض

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، المرحلة الجزئية الأولى من متنزه الطائف الوطني بسيسد، على مساحة تتجاوز 11 مليون متر مربع، وذلك بعد استكمال أعمال تطوير شملت أجزاء واسعة من المتنزه، مع استمرار مراحل التطوير لتعزيز التجربة البيئية وحماية الموارد الطبيعية.
وشهد التدشين إطلاق 12 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض، شملت 6 من ظباء الإدمي و6 من الوبر الصخري، وذلك بالشراكة بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ضمن برنامج لإعادة توطين الأنواع الفطرية وتعزيز التنوع الأحيائي، في أول إطلاق من نوعه على مستوى متنزهات منطقة مكة المكرمة ضمن مساحة مخصصة تبلغ 100 ألف متر مربع.
كما أطلق سموه عددًا من المبادرات البيئية النوعية، منها: زراعة 150 ألف شتلة محلية تُروى بالمياه المعالجة، وزراعة شتلة "الرَّنَف"، ومبادرة لزراعة 50 ألف شتلة بالتعاون مع جمعية الطائف الخضراء وأمانة الطائف وفرع وزارة البيئة، بهدف دعم الغطاء النباتي والارتقاء بالمشهد البيئي.
وشملت أعمال التطوير إنشاء مسارات طبيعية، أبرزها مسار بطول 3.2 كيلومترات، ومناطق للجلوس، وتصميم بوابة مستوحاة من هوية الطائف، وتوفير 4 مواقع ترفيهية و4 دورات مياه تعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب تمكين المستثمرين من تشغيل فعاليات دائمة وموسمية تعزز السياحة البيئية وتحسن جودة الحياة.
يُذكر أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي يعمل على تنفيذ مبادرات إستراتيجية لحماية وتأهيل البيئة، واستعادة التنوع الأحيائي، والإشراف على أراضي المراعي والمتنزهات الوطنية واستثمارها بما يحقق التنمية البيئية المستدامة في المملكة.