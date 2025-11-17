الأمير سعود بن نهار يدشّن متنزه الطائف الوطني ويطلق كائنات مهددة بالانقراض

وشهد التدشين إطلاق 12 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض، شملت 6 من ظباء الإدمي و6 من الوبر الصخري، وذلك بالشراكة بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ضمن برنامج لإعادة توطين الأنواع الفطرية وتعزيز التنوع الأحيائي، في أول إطلاق من نوعه على مستوى متنزهات منطقة مكة المكرمة ضمن مساحة مخصصة تبلغ 100 ألف متر مربع.