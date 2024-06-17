جهود تتضافر والحج إثبات عالمي.. "فن إدارة الحشود- صناعة سعودية والأدلة محكمة"

تعتبر فريضة الحج في مكة المكرمة من أكبر تجمعات الحشود المليونية وأكثرها تنوعًا جغرافيًّا وعرقيًّا وثقافيًّا على مستوى العالم، والذي يمثل تحديًا كبيرًا للجهات المعنية وعلى رأسها القطاعات العسكرية.
وتتولى الجهات المعنية في كل عام تنظيم الحج بخطط محكمة وتقنيات حديثة تعمل المملكة على تطبيقها لإدارة حشود موسم الحج بكل يسر وسهولة؛ فالعدد الهائل من الحجاج الذي يتجاوز 2 مليون يجعل إدارة الحشود تحديًا للجهات المعنية في المملكة؛ حيث تلعب الإدارة دورًا حاسمًا في ضمان سلامة وراحة حجاج بيت الله من حوادث التدافع المميتة والاختناقات مع الحفاظ على روحانية فريضة الحج.
وأصبح تفرد المملكة بتنظيم أفواج مليونية خلال مواسم الحج والعمرة، أمرًا روتينيًّا اعتياديًّا لا يشكل أية عقبات لديها، مهما بلغ عدد الزائرين وفي أي موسم كان؛ فقد هيّأت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن، وجندت الكفاءات البشرية والتقنية لهذا الغرض.
واستعرضت وزارة الداخلية في شهر يناير الماضي في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة الذي أقيم في محافظة جدة، إسهاماتها في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات التقنية الاستشرافية وتوظيفها في مفهوم الجانب الأمني في تنظيم إدارة الحشود خلال مواسم الحج، لتقديم تجربة حج استثنائية لضيوف الرحمن، وضمان سلاسة تنقلهم بين المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة، وتماشيًا مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 الذي يسعى لإحداث نقلة نوعية في تجربة الحج.
وتَعَرف زوار جناح وزارة الداخلية -ممثلة في المديرية العامة للأمن العام- بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، على خوارزميات الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى في موسم حج عام 1444هـ، عبر منصة سواهر، ومنصة بصير، لرفع مستوى الدقة في رصد الظواهر الأمنية في الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة، ووضع الخطط الأمنية الاستباقية لإدارة وتنظيم حركة الحشود، وتمرير تلك البيانات إلى صناع القرار في مركز العمليات والسيطرة لاتخاذ القرارات.
وتتعاون وتتضافر الجهود من كل القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية وعلى رأسها القطاعات الأمنية في موسم الحج والعمرة، وهي الركيزة الأساسية للنجاحات المستمرة في مواسم الحج والعمرة، ومن هنا يثبت للعالم ككل أن إدارة الحشود صناعية سعودية.