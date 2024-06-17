جهود تتضافر والحج إثبات عالمي.. "فن إدارة الحشود- صناعة سعودية والأدلة محكمة"

واستعرضت وزارة الداخلية في شهر يناير الماضي في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة الذي أقيم في محافظة جدة، إسهاماتها في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات التقنية الاستشرافية وتوظيفها في مفهوم الجانب الأمني في تنظيم إدارة الحشود خلال مواسم الحج، لتقديم تجربة حج استثنائية لضيوف الرحمن، وضمان سلاسة تنقلهم بين المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة، وتماشيًا مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 الذي يسعى لإحداث نقلة نوعية في تجربة الحج.