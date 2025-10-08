652 ألف ريال حصيلة بيع 4 صقور في معرض الصيد والصقور السعودي وسط منافسة ومزاد منغولي لافت

شهد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بيع أربعة صقور بمبلغ إجمالي بلغ 652 ألف ريال، وسط أجواء حماسية ومنافسة لافتة بين المزايدين، وتفاعل كبير من زوار المعرض.
وجاءت البداية من منطقة الصقور المنغولية، التي تُعرض للمرة الأولى في تاريخ المعرض، حيث تم بيع "حر قرناس" بمبلغ 200 ألف ريال، تلاه صقر "حر فرخ" الذي بِيع بـ90 ألف ريال. ثم صعدت الحماسة مع عرض صقر منغولي ثالث من نوع "حر قرناس"، بدأ بمزايدة قدرها 70 ألف ريال، قبل أن يُختتم بيعه بمبلغ 201 ألف ريال.
وفي ختام الأمسية، جاء دور الطرح المحلي عبر مزاد نادي الصقور السعودي، حيث عُرض "شاهين فرخ" من طرح الدبدبة للطواريح محمد بن مهدي المهان، وفيصل وعبدالعزيز مسفر المهان، وتمت المزايدة عليه من 30 ألف ريال حتى استُقر السعر النهائي عند 161 ألف ريال.
ويخصص المعرض هذا العام منطقة خاصة للصقور المنغولية، نظرًا لما تحظى به من اهتمام كبير بين الصقارين في المملكة والخليج، لما تمتاز به من جودة عالية وأداء ميداني مميز.