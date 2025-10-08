652 ألف ريال حصيلة بيع 4 صقور في معرض الصيد والصقور السعودي وسط منافسة ومزاد منغولي لافت

وجاءت البداية من منطقة الصقور المنغولية، التي تُعرض للمرة الأولى في تاريخ المعرض، حيث تم بيع "حر قرناس" بمبلغ 200 ألف ريال، تلاه صقر "حر فرخ" الذي بِيع بـ90 ألف ريال. ثم صعدت الحماسة مع عرض صقر منغولي ثالث من نوع "حر قرناس"، بدأ بمزايدة قدرها 70 ألف ريال، قبل أن يُختتم بيعه بمبلغ 201 ألف ريال.