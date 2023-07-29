أمين "التعاون الإسلامي" يدعو إلى الإفراج الفوري عن الرئيس النيجري

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه؛ الذي يتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في جمهورية النيجر، الذي أدان بشدة أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، إلى الإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم؛ رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطياً، وضمان حماية سلامته الجسدية واستعادة النظام الدستوري في النيجر.