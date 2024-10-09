طيران ناس يفتتح صالته الجديدة للضيافة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن افتتاح صالته الجديدة للضيافة في الصالة الداخلية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام بتصميم جديد وزيادة في الطاقة الاستيعابية وخدمات متميزة، ضمن التزامه في تعزيز تجربة العملاء بالإضافة إلى زيادة وتنويع المكافآت المقدمة لأعضاء "ناسمايلز"، برنامج الولاء الخاص بطيران ناس.
أقيم حفل الافتتاح يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 بحضور ممثلين من طيران ناس وشركة مطارات الدمام (داكو) لتدشين الصالة الجديدة التي تم تجهيزها بأثاث حديث ومريح، وتصميم يتيح الخصوصية للمسافرين قبل رحلاتهم ويضمن لهم الهدوء والاسترخاء.
وستتيح الصالة للمسافرين على متن رحلات طيران ناس الاستفادة من خدماتها المميزة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، إذ ستوفر لضيوفها الإنترنت اللاسلكي مجاناً طوال فترة تواجدهم في الصالة، بالإضافة إلى المأكولات والمشروبات الباردة والساخنة، وسيكون الدخول لصالة طيران ناس الجديدة مجاناً لحاملي عضوية "برايم" في برنامج الولاء "ناسمايلز.
ويسعى طيران ناس إلى تعزيز تجربة مسافريه عند السفر على رحلات الطيران الاقتصادي الرائد، وذلك من خلال رفع جودة الخدمات المقدمة لهم. وبالإضافة إلى صالات طيران ناس في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، يتمتع أعضاء "ناسمايلز" من فئة "برايم" بالدخول المجاني إلى 18 صالة أخرى من صالات حياك، الشركة الرائدة في خدمات الضيافة، في مطارات مختلفة حول المملكة.
ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.