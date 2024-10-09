طيران ناس يفتتح صالته الجديدة للضيافة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام

ويسعى طيران ناس إلى تعزيز تجربة مسافريه عند السفر على رحلات الطيران الاقتصادي الرائد، وذلك من خلال رفع جودة الخدمات المقدمة لهم. وبالإضافة إلى صالات طيران ناس في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، يتمتع أعضاء "ناسمايلز" من فئة "برايم" بالدخول المجاني إلى 18 صالة أخرى من صالات حياك، الشركة الرائدة في خدمات الضيافة، في مطارات مختلفة حول المملكة.