مكيون مطورون عمرانيون تحصد 7 جوائز مرموقة وتشارك في "سيتي سكيب جلوبال 2025" مواكبةً لرؤية المملكة 2030

في إنجاز نوعي يرسخ ويعزز حضورها الريادي ومكانتها المتقدمة في مشهد التطوير العقاري والعمراني كإنجاز محوري، حصدت شركة مكيون مطورون عمرانيون في الربع الأخير من عام 2025 سبع جوائز مرموقة، تنوعت بين المحلية والخليجية، وامتداداً لسجل مشاركتها المتفوقة وذات الحضور الفعال تواصل مكيون حضورها هذا العام (للعام الثالث على التوالي) في معرض سيتي سكيب جلوبال 2025 بالرياض.
شهدت مكيون مطورون عمرانيون تتويجاً كبيراً لجهودها في التطوير العقاري وبيئة العمل، من أبرزها حصولها على أربع جوائز في الحفل التكريمي Golden Tree Event المرموق والذي أُقيم في الإمارات العربية المتحدة، وقد سُلِّمت الجوائز للشركة من قبل سمو الشيخة الدكتورة عفراء بنت حشر بن مانع آل مكتوم، تقديراً
لتميز مكيون مطورون عمرانيون في مختلف المجالات:
1. أفضل مطوّر عقاري سكني على مستوى الخليج: تأكيداً لجودة مشاريعها واتساع نطاق تأثيرها الإقليمي.
2. أفضل مطوّر عقاري سكني في السعودية: دليلاً على مساهمتها الفعالة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030.
كما نال المهندس معاذ مجدي حريري، الرئيس التنفيذي للشركة، جائزتي "أفضل مدير تنفيذي في القطاع العقاري على مستوى الخليج" و "أفضل مدير تنفيذي صديق للموظفين على مستوى المملكة" ضمن جوائز World CEO Awards، تقديرا لدوره القيادي وجهوده في ترسيخ ثقافة عمل قائمة على الإبداع والتمكين والاستدامة.
عززت الشركة سجل إنجازاتها بحصولها على جوائز وشهادات في مقدمتها جائزة أفضل بيئة عمل في قطاع التطوير العقاري على مستوى الخليج، تقديرًا لمبادراتها في خلق بيئة عمل محفّزة قائمة على التعاون والمشاركة، إلى جانب حصولها على شهادة مواءمة الفئة البرونزية من وزارة الموراد البشرية والتنمية المجتمعية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، في خطوة تعكس مسؤوليتها المجتمعية ودعمها لدمج كافة فئات المجتمع في بيئة العمل وتأكيداً على التزامها بالتميز المؤسسي والمعايير المهنية.
وفي القطاع الفندقي، واصل فندق تايم رُبا بمكة المكرمة - أحد مشاريع مكيون مطورون عمرانيون – حصد جوائز تعكس مدى اهتمام المجموعة بمعايير الضيافة والخدمة الراقية وجعل تجربة عملاء الفندق فريدة ومميزة، بعد أن نال للعام الثاني على التوالي جائزة “Luxury Destination Hotel” أبرز وأرقى الجوائز في قطاع الضيافة حول العالم من الجهة العالمية World Luxury Hotel Awards، في تأكيدٍ لمعايير الفخامة والخدمة الراقية التي تتميز بها مشاريع الشركة في القطاع الفندقي
"إن حصولنا على هذه الجوائز في الربع الأخير من عام 2025 هو ثمرة رؤية واضحة وعمل مؤسسي منظم، والتزام راسخ بمعايير التميز والجودة، إن حصول الشركة على جائزة أفضل بيئة عمل وشهادة المواءمة يبرهن على قوة منهجيتها في تطوير بيئتها الداخلية وتمكين كوادرها كما يعكس مستوى الاحترافية التي تعمل بها الفرق في جميع الإدارات، في مكيون نؤمن بأن كل مشروع نطلقه هو لبنة في صرح رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح".
تواصل مكيون مطورون عمرانيون حضورها القوي ضمن فعاليات صناعة العقار، حيث تشارك في معرض Cityscape Global 2025 ، وقد شهد جناح مكيون إقبالاً كبيراً لافتاً والذي يعبرعن دور الشركة المحوري في القطاع العقاري بالمملكة.
تميزت مكيون مطورون عمرانيون بمشاريعها حيث طرحت المرحلة الأخيرة من مشروعها الرائد ميان الفرسان الواقع في وجهة الفرسان بمدينة الرياض، بالشراكة مع (NHC) ويعد المشروع نموذجاً للتطوير العمراني الحديث الذي يركز على جودة الحياة، وهو ما يتماشى بشكل مباشر مع مستهدفات الرؤية لزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن.
كما طرحت فرصًا استثمارية مجزية في مشروعها الفندقي عين مكة الواقع داخل حد الحرم بمكة المكرمة، الذي يُعد وجهة عقارية واعدة استثنائية للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من النمو المتوقع لقطاع الضيافة والإسكان في العاصمة المقدسة، تزامناً مع رؤية المملكة 2030 لزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين.
"تأتي مشاركتنا في سيتي سكيب جلوبال 2025 أحد أهم المنصات العالمية المتخصصة في هذا القطاع لتؤكد حرص مكيون على التواجد في كبرى المنصات العقارية والداعمة لمستهدفات رؤية المملكة 2030. إن طرح المرحلة الأخيرة من فلل ميان الفرسان، وإطلاق مشروع ميان هايتس، إلى جانب الفرص الاستثمارية في مشروع عين مكة تمثل خطوات استراتيجية لدعم سوق الإسكان والضيافة. وتشكل الجوائز التي حصلنا عليها دافعاً متجدداً لمواصلة تبني أفضل الممارسات القيادية وتحقيق أعلى معايير الريادة والتميز، بما يعزز مكانة مكيون كأحد أبرز المطورين العقاريين في المملكة والمنطقة."
تواصل مكيون مطورون عمرانيون تعزيز مكانتها كأحد أبرز المطورين العقاريين في المملكة، مجسدة نموذجًا رياديًا في التميز والاستدامة ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030. وعلى مدى 30 عامًا من الخبرة، سلّمت الشركة 32 مشروعًا متنوعًا يضم أكثر من 9,000 وحدة سكنية بمساحات بناء تجاوزت 4,300,000 متر مربع، وتوجت مسيرتها بحصولها على 7 جوائز محلية وإقليمية ما يعكس قدرتها على تطوير مشاريع سكنية وفندقية متكاملة وفق أعلى المعايير، مع المساهمة في خلق بيئات عمل محفّزة وبناء القدرات الوطنية، لتظل مكيون رائدة في المشهد العمراني السعودي.
