مكيون مطورون عمرانيون تحصد 7 جوائز مرموقة وتشارك في "سيتي سكيب جلوبال 2025" مواكبةً لرؤية المملكة 2030

"إن حصولنا على هذه الجوائز في الربع الأخير من عام 2025 هو ثمرة رؤية واضحة وعمل مؤسسي منظم، والتزام راسخ بمعايير التميز والجودة، إن حصول الشركة على جائزة أفضل بيئة عمل وشهادة المواءمة يبرهن على قوة منهجيتها في تطوير بيئتها الداخلية وتمكين كوادرها كما يعكس مستوى الاحترافية التي تعمل بها الفرق في جميع الإدارات، في مكيون نؤمن بأن كل مشروع نطلقه هو لبنة في صرح رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح".