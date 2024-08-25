أجواء ماطرة كست مدرجاتها ثوباً سندسياً.. شاهد مناظر جبال فيفاء تستهوي المتنزهين والزائرين

ويستمتع المتنزهون في محافظة فيفاء بمشاهد وإطلالات رائعة للمدرجات الزراعية الخضراء في أعلى الجبال، حيث تحتضن عدداً من المعالم السياحية والمقاصد الطبيعية التي تضم غابات وارفة، ومطلات ساحرة، وعيون ماء، إضافة إلى ما اكتست به جبال المنطقة من حلة خضراء ومناظر طبيعية غاية في الجمال بعد هطول الأمطار على المحافظات الجبلية بمنطقة جازان خلال هذه الفترة.